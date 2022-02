eufy Security Video Doorbell Dual ist ab sofort erhältlich. Anfang dieses Jahres hatte Anker im Rahmen der Consumer Electronics Show verschiedene Produktneuheiten vorgestellt, die nun nach und nach in den Verkauf gelangen. Während die AnkerWork B600 Video Bar bereits seit ein paar Wochen erhältlich ist, feiert am heutigen Tag die eufy Security Video Doorbell Dual ihre Verkaufsstart. Dabei handelt es sich um eine Smarte Türklingel mit Doppel-Kamera.

eufy Security Video Doorbell Dual ist da

Solltet ihr auf die neue eufy Security Video Doorbell Dual gewartet haben, dann können wir Vollzug melden. Die smarte Türklingel mit Doppel-Kamera lässt sich ab sofort bei Amazon bestellen.

Endlich soll das langersehnte Paket ankommen und dann klebt trotz Home-Office ein „Wir konnten Sie nicht antreffen“-Zettel am Briefkasten. Wenn überhaupt. Wem eine Abstellerlaubnis vor der Tür zu heikel ist, der darf beim Nachbarn oder der Poststelle vorbei – oder sorgt mit der neuen eufy Security Video Doorbell Dual ein für alle Mal für Sicherheit im und vor dem smarten Zuhause. Ab sofort ist der clevere Türsteher für 249 Euro verfügbar.

Die eufy Security Video Doorbell Dual beherbergt für den optimalen Überblick gleich zwei Kameras: Oben sitzt eine hochauflösende 2K-HDR-Linse mit 160-Grad-Weitwinkelobjektiv, darunter eine nach unten geneigte Full-HD-Linse. Im Zusammenspiel mit pyroelektischer (PIR) und Radar-Bewegungssensorik erkennt das Türen-Doppel unbekannte Besucher aus größerer Distanz. Besonders dann, wenn diese sich verdächtig verhalten. Auf Wunsch schlägt die Türklingel per App an. Fehlalarme sind dank künstlicher Intelligenz nahezu ausgeschlossen. Die Delivery Guard-Technologie behält Pakete im Blick, erinnert an eine zeitnahe Abholung und meldet sich direkt bei unbefugtem Zugriff.

Wind und Wetter trotzt die mit einem Akku betriebene Türklingel ebenso wie versuchtem Vandalismus durch das spezielle Befestigungssystem. Mit einer Laufzeit von bis zu 180 Tagen beweist die eufy Security Video Doorbell Dual Ausdauerqualitäten. Sie hält alle Aufnahmen auf der mitgelieferten eufy Homebase 2 sicher nach dem AES128-Standard verschlüsselt in der Cloud – und das alles ohne zusätzliche Extra-Gebühren!

Überblick

Die Video-Türsprechanlage, um den Eingangsbereich und abgelegte Pakete zu überwachen.

Zwei Kameras: Eine 2K-Frontkamera (160°-Sicht), um nach Besuchern Ausschau zu halten, und eine bodennahe Kamera mit 1080p (120°-Sicht), um Pakete im Auge zu behalten.

Duale Bewegungserkennung: Kombination aus Radar- und Infrarottechnologie für eine bessere Erkennung von Personen und eine Reduktion von Fehlalarmen um 95%.

Erkennung von Freunden: Dank modernster KI kann der Türsteher zwischen Familie oder Freunden und Fremden unterscheiden.

Paketerkennung: Die KI kann auch abgestellte Pakete erkennen und den Nutzer über deren Ankunft benachrichtigen.

Kein Abonnement: Der 16-GB-Speicher der Homebase 2 kann bis zu 90 Tage lang verschlüsselte Videos speichern.

Lange Akkulaufzeit: Bis zu sechs Monate mit einer einzigen Ladung.

Kompatibel mit Sprachassistenten: Ermöglicht die Steuerung der Türsprechanlage über Alexa und Google.