Apple Arcade Abonnenten werden sich vermutlich den Freitag einer jeden Woche rot im Kalender markiert haben. Kurz vor dem Wochenende startet für gewöhnlich ein neuer Spieletitel. Am heutigen Tag schickt Apple „Gibbon: Beyond the Trees“ ins Rennen.

„Gibbon: Beyond the Trees“ auf Apple Arcade gestartet

„Gibbon: Beyond the Trees“ von Broken Rules (Österreich): Das neueste Spiel von Broken Rules, dem österreichischen Indie-Entwicklern und zweifachen Apple Design Award-Gewinner (Old Man’s Journey, ELOH), ist ein wunderschönes, von Hand gezeichnetes Abenteuer, das sich um herausfordernde Umweltprobleme der realen Welt dreht, die das Leben der Gibbons bedrohen.

Spielebeschreibung

Erlebe frei fließende, dynamische Bewegungen, die auf Brachiation basieren, und schwinge wie echte Gibbons durch die Bäume.

Meistere akrobatische Bewegungen, wie z. B. den Sprung aus den Händen eines anderen Gibbons in der Luft.

Erlebe ein rührendes Abenteuer über eine Gibbonfamilie, die versucht, inmitten der Bedrohung durch die Menschheit zu überleben.

Spiele ein einstündiges Abenteuer im Geschichtsmodus oder rase im Befreiungsmodus durch einen prozedural generierten Dschungel in die Freiheit.

Genieße atemberaubende handgemalte 2D-Grafiken, die einer schwindenden Welt Leben einhauchen.

Erforsche verschiedene Umgebungen, vom wilden Dschungel Südostasiens bis zur hektischen Welt der Menschen.

Gibbon: Beyond the Trees thematisiert schwierige, aber akute Umweltthemen, darunter Abholzung, Wilderei und Klimawandel.

Was ist Apple Arcade?

Apple beschreibt seinen Spiele-Abo-Dienst wie folgt

Apple Arcade ermöglicht grenzenlosen Spielspaß über alle Apple-Plattformen hinweg. Für diesen neuartigen Abo-Service für Spiele hat sich Apple mit einigen der innovativsten Spiele-Entwickler der Welt zusammen­getan, um gemeinsam die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Abonnenten erhalten die Vollversion jedes Spieles einschließlich künftiger Updates und Erweiterungen, alles komplett ohne Werbung oder In-App Käufe. Viele Spiele unterstützen die Bedienung über kabellose Spielecontroller darunter Xbox Wireless Controller mit Bluetooth, PlayStation DualShock 4 und MFi Controller. Nach Ablauf des kostenlosen einmonatigen Probeabos bietet Apple Arcade für 4,99 Euro pro Monat unbegrenzten Zugriff für bis zu sechs Familienmitglieder auf den gesamten Katalog von über 200 neuen, exklusiven Spielen, die alle auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind.

Apple Arcade ist übrigens auch Bestandteil von Apple One.