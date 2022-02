Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuheiten auf Apple TV+. Nachdem vergangenen Woche Severance und Lincolns Drama gestartet sind, geht es heute mit „Briefe an…“ weiter.

„Briefe an… – Staffel 2“ auf Apple TV+ gestartet

Am heutigen Tag startet die 2. Staffel von „Briefe an…“ auf Apple TV+. Die zweite Staffel von „Dear…“ beleuchtet international anerkannte Führungspersönlichkeiten, Entertainer und Sportler und wie sie Kultur und Gesellschaft durch eine Sammlung intimer Briefe ihrer Fans geprägt haben. Mit von der Partie sind:

Die Oscar-, Emmy- und Tony-preisgekrönte Schauspielerin und Produzentin Viola Davis

Frauenrechtlerin, jüngste Nobelpreisträgerin und Produzentin Malala Yousafzai

Jane Fonda , zweifache Oscar-Preisträgerin, Schauspielerin, Produzentin, Bestsellerautorin und Aktivistin der New York Times

, zweifache Oscar-Preisträgerin, Schauspielerin, Produzentin, Bestsellerautorin und Aktivistin der New York Times Die Oscar-nominierte und Emmy-, BAFTA- und Peabody-Award-prämierte Filmemacherin Ava DuVernay

Emmy-, Tony- und Grammy-preisgekrönter Schauspieler und Sänger Billy Porter

SAG-Preisträgerin und Emmy-nominierte Schauspielerin Sandra Oh

Der bekannte Wassersportler Laird Hamilton

Kareem Abdul-Jabbar , der beste Schütze aller Zeiten der NBA und Träger der Presidential Medal of Freedom

Darüberhinaus ist der bereits verstorbenen André Leon Talley, ehemaliger Kreativdirektor und Journalist der Vogue, zu sehen.

Zur Einstimmung auf die 2. Staffel von „Briefe an…“ haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Neue Episoden zu weiteren Serien

Auch in dieser Woche schickt Apple neue Folgen zu Serien ins Rennen, die bereits in den letzten Wochen gestartet sind. So findet ihr neue Episode zu The Afterparty, Severance, Servant und Suspicion.