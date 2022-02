Ein paar wenige Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis „WeCrashed“ offiziell am 18. März 2022 auf Apple TV+ starten wird. Nachdem wir bereits den offiziellen Teaser zur limitierten Serie zu Gesicht bekommen haben, hat Apple nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „WeCrashed“

Apple TV+ hat den offiziellen Trailer zu „WeCrashed“ enthüllt, der einen Einblick in die mit Spannung erwartete limitierte Serie mit den Oscar- und SAG-Preisträgern Jared Leto und Anne Hathaway in den Hauptrollen gibt und auf dem erfolgreichen Wondery-Podcast „WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork“ basiert. ”

Zum Start von „WeCrashed“ am 18. März werden die ersten drei Episoden der Apple Original-Serie zur Verfügung stehen. Anschließend folgen immer freitags bis zum 22. April neue Folgen.

„WeCrashed“ ist von tatsächlichen Ereignissen inspiriert – und einer Liebesgeschichte, die im Mittelpunkt von allem steht. WeWork hat sich in weniger als einem Jahrzehnt von einem einzelnen Coworking Space zu einer globalen Marke mit einem Wert von 47 Milliarden US-Dollar entwickelt. Dann, in weniger als einem Jahr, fiel der Wert um 40 Milliarden US‑Dollar. Was war passiert? Neben Leto und Hathaway spielen Kyle Marvin, America Ferrera und OT Fagbenle die Hauptrollen in der Serie.