Im Laufe des Tages hatten wir euch bereits darüber informiert, dass sich die Deutsche Telekom dazu entschlossen hat, Anrufe und SMS von Festnetz & Mobilfunk in die Ukraine bis auf Weiteres kostenlos zu stellen. Auch Vodafone zieht mit und bietet ebenso kostenlose Anrufe und SMS in die Ukraine an.

Vodafone: Anrufe & SMS in die Ukraine ab sofort kostenlos + Spenden-Aktion

Vodafone Chef Hannes Ametsreiter hat sich soeben per Twitter zu Wort gemeldet und zu verstehen gegeben, dass die Lage in der Ukraine tief betroffen macht. Aus diesem Grund hat sich Vodafone zu entschlossen, zu helfen.

Anrufe & SMS aus dem deutschen Vodafone-Netz in die Ukraine sind ab sofort kostenlos. Ebenso kostenfrei wird Roaming. Zudem spendet die Vodafone Foundation bis zu 500.000€ für Flüchtlinge aus der Ukraine.