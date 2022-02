Bei der 28. jährlichen Verleihung der Screen Actors Guild Awards wurde Apple mit vier Screen Actors Guild (SAG) Awards ausgezeichnet und erhielt Ensemble- und Einzelpreise für den Apple Originalfilm „CODA“ und die Serie „Ted Lasso“.

„CODA“ schreibt SAG Awards-Geschichte

Mit den jüngsten SAG-Auszeichnungen geht „CODA“ in die Geschichte ein, denn der Apple Originalfilm ist der erste Film mit einer überwiegend gehörlosen Besetzung, der den Preis für die „herausragende Leistung eines Ensembles in einem Spielfilm“ erhält. Zudem sicherte sich der Schauspieler Troy Kotsur einen zusätzlichen SAG Award für die „herausragende Leistung eines männlichen Darstellers in einer Nebenrolle“. Damit ist er der erste gehörlose Schauspieler, dem diese Ehre gebührt.

Des Weiteren wurde die zweite Staffel der weltweit erfolgreichen Serie „Ted Lasso“ für die „herausragende Leistung eines Ensembles in einer Comedy-Serie“ ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt Jason Sudeikis zum zweiten Mal in Folge den Preis für die „herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Comedy-Serie“.

Bei der 28. jährlichen Verleihung der SAG Awards erhielt Apple TV+ somit insgesamt vier Auszeichnungen:

Motion Pictures: Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture – “CODA”

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role – Troy Kotsur in “CODA” Television Programs: Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series – “Ted Lasso”

Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series – Jason Sudeikis in “Ted Lasso”

Inklusive der heutigen Auszeichnungen haben Apples Serien und Filme seit der Einführung von Apple TV+ vor etwas mehr als zwei Jahren 207 Preise gewonnen und 950 Nominierungen erhalten. Apple Original-Filme und -Serien wurden kürzlich bei den Academy Awards, den SAG Awards, den Critics Choice Awards, den Critics Choice Documentary Awards, den NAACP Image Awards sowie bei den vergangenen Daytime und Primetime Emmy Awards und vielen weiteren Preisverleihungen ausgezeichnet.