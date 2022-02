Neben WhatsApp vermissen viele Nutzer auch eine Instagram-App auf dem iPad. Nun meldet sich Instagram-Chef Adam Mosseri zum Thema und erklärt, dass eine native Instagram-App für iPadOS momentan keine große Priorität im Unternehmen hat. So bestände zwar bei Nutzern Interesse nach einer entsprechenden App, aber die Nachfrage sei laut Mosseri noch nicht groß genug, um eine Umsetzung zu rechtfertigen.

Instagram ist eines der größten sozialen Netzwerke zum Teilen von Fotos und Videos im Internet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf Instagram zuzugreifen, aber die beste Option ist die Nutzung der nativen App. Instagram ist für Webbrowser, iOS und Android verfügbar. Leider haben die Entwickler noch keine native App entwickelt, die zur iPad-Oberfläche passt.

Apple-Nutzer warten schon seit Jahren, ohne dass es Fortschritte bei der Instagram-App für das iPad gibt. Bedauerlicherweise werden wir noch länger warten müssen. So fragte YouTuber Marques Brownlee bei Adam Mosseri nach, wie es denn mit einer entsprechenden App aussieht.

Zur Überraschung vieler twitterte Mosseri selbst eine Antwort: „Ja, das hören wir oft.“ Mosseri räumte ein, dass es iPad-Nutzer gibt, die eine Instagram-App für die Plattform begrüßen würden. Aber er betonte: „Die Gruppe ist noch nicht groß genug, um eine Priorität zu sein.“

Yup, we get this one a lot. It’s still just not a big enough group of people to be a priority. Hoping to get to it at some point, but right now we’re very heads down on other things.

— Adam Mosseri (@mosseri) February 27, 2022