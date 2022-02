Auch in dieser Woche habt ihr die Möglichkeit, euch iTunes Karten mit Bonus-Guthaben zu sichern. Dieses Mal lohnt sich der Weg zu Lidl. Dort erhaltet ihr 10 Prozent mehr Guthaben.

Lidl: 10 Prozent Bonus beim Kauf von iTunes Karten

Ab dem heutigen Montag (28. Februar 2022) und noch bis kommenden Samstag (06. März 2022) erhaltet ihr bei Lidl 10 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro iTunes Karte nehmen an der Aktion teil, so dass sich das Ganze wie folgt gestaltet:

25 Euro iTunes Karte kaufen -> 27,50 Euro iTunes Guthaben erhalten

50 Euro iTunes Karte kaufen -> 55 Euro iTunes Guthaben erhalten

100 Euro iTunes Karte kaufen -> 110 Euro iTunes Guthaben erhalten

Soweit uns bekannt, handelt es sich um eine deutschlandweite Aktion von Lidl. Beachtet in jedem Fall die Aktionsbedingungen und insbesondere den Bonus-Code auf dem Kassenbon.

Das iTunes Guthaben könnt ihr zum Kauf von Apps, Musik, Filmen, TV-Serien etc. im App Store, iTunes Store, Mac App Store und iBookstore einsetzen. Aber auch Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple One, In-App-Käufe und iCloud-Speicherpläne könnt ihr so bezahlen.