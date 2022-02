Letzte Woche gab es zwei Berichte, die besagen, dass Apple an einer Art faltbarem MacBook-Display arbeitet. Der Designer Antonio De Rosa hat jetzt eine Reihe von Renderings und ein Video erstellt, in denen er zeigt, wie ein solches Gerät aussehen könnte.

Beide Berichte zu den faltbarem MacBooks stammen aus zuverlässigen Quellen, so dass klar scheint, dass Apple zumindest mit dieser Idee spielt, auch wenn die genaue Art eines möglichen Produkts noch nicht eindeutig ist.

Der Display-Analyst Ross Young wies auf ein MacBook mit virtueller Tastatur hin, das sich bei Verwendung einer externen Tastatur zu einem größeren Bildschirm ausklappen lässt. Er erklärte:

„Wir führen Apple jetzt in unserer Roadmap für faltbare Notebooks auf. Wir haben gehört, dass es Interesse an der bisher größten Bildschirmgröße, etwa 20,x Zoll, gibt. Diese Größe könnte eine neue Kategorie für Apple schaffen und würde zu einem echten Dual-Use-Produkt führen, einem Notebook mit einer Tastatur in Standardgröße, wenn es gefaltet ist, und zur Verwendung als Monitor, wenn es nicht gefaltet ist und mit einer externen Tastatur verwendet wird.“