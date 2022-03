Das legendäre Beatles-Album „1“, das fast alle Nummer 1 Hits der Band enthält, steht ab sofort in 3D-Audio mit Dolby Atmos auf Apple Music zur Verfügung.

Apple Music: legendäres Beatles-Album „1“ jetzt in 3D-Audio verfügbar

Die Beatles-Compilation „1“ erschien bereits 2000 und verkaufte sich innerhalb kürzester Zeit so schnell wie kein anderes Album zuvor. Für diese Neuauflage haben Giles Martin und Sam Okell die 27 legendären Nummer-eins-Hits der Beatles in den Abbey Road Studios neu gemischt. 2015 erschien eine neue Version von „1“. Das Album enthält unter anderem Hits wie A Hard Day’s Night, Ticket to Ride , Yesterday , Yellow Submarine, Hey Jude und mehr.

Der mit dem Grammy Award ausgezeichnete Produzent, Songwriter, Komponist und Multi-Instrumentalist Giles Martin hat mit Zane Lowe von Apple Music in einem ausführlichen Gespräch über das legendäre „1“-Album der Beatles sowie die Unterstützung von 3D-Audio gesprochen

Giles Martin – Sohn des berühmten Beatles-Produzenten George Martin – teilte einzigartige Einblicke und Geschichten über den Prozess, immersives Audio in ein legendäres Werk zu integrieren, wie die neue Technologie die Art und Weise, wie Musik geschaffen und genossen wird, verändert, das Vermächtnis seines Vaters und der Beatles ehrt, die Auswirkungen auf eine neue Generation von Künstler und mehr.

Giles Martin kommentierte seine Verantwortung, die Beatles für Spatial Audio zu remixen, wie folgt

Es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass mir diese Verantwortung übertragen wird. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich Beatles-Sachen mixen oder remixen würde. Und mir wurde klar, dass wenn ich einen Raum in der Abbey Road betrete und ich ein vierspuriges 1-Zoll-Band bekommen kann und darauf A Day in the Life oder Paperback Writer oder irgendetwas steht, und ich auf Play drücken kann und es hören kann Wie viel Glück habe ich und wie viele Leute würden das tun wollen? Wie viele Menschen würden in dieser Position sein wollen? Ich sollte dieses Privileg nicht haben, jeder sollte dieses Privileg haben.

Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple Music 3D-Audio mit Dolby Atmos sowie Unterstützung für Lossless Audio angekündigt hat. Während der gesamte Apple Music Katalog mittlerweile in Lossless Audio vorliegt, stehen auch immer mehr Titel in 3D-Audio zur Verfügung.