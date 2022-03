Sonos hat soeben den Sonos Room SL offizielll vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen portablen Lautsprecher, der sowohl zuhause als auch unterwegs beeindruckenden Sound liefert. Im Vergleich zum Sonos Roam ist der Sonos Room SL ohne Mikrofon erhältlich.

Sonos Roam SL ist da

Vor ein paar Tagen deutete es sich bereits an, dass der Sonos Roam SL in Kürze auch in Europa und somit auch in Deutschland erhältlich sein wird. Am heutigen tag erfolgt die offizielle Ankündigung.

Wie der Roam ist auch der Sonos Roam SL einfach einzurichten und sorgt dank langer Akkulaufzeit den ganzen Tag für perfekten Sound trotz seiner minimalen Größe. Durch das robuste, kompakte Design ist er außerdem bestens für den Einsatz draußen geeignet. Innovative Features sorgen für einfache Handhabung während einer Bluetooth- oder WLAN-Verbindung. Genau beim beim Sonos One SL kommt auch der Sonos Roam SL ohne Mikrofon aus und unterstützt somit keine Sprachassistenten.

Zum Verkaufsstart des Sonos Room haben wir das Gerät getestet. Mobilität und Klang konnten uns dabei überzeugen.

Features

Detailreicher Klang mit der Klarheit, Tiefe und Fülle, der die Erwartungen an einen Lautsprecher dieser Größe übertrifft

Verbindet sich zuhause über WLAN mit dem Rest des Sonos System und wechselt unterwegs automatisch in den Bluetooth Modus

Stereo Betrieb zusammen mit einem weiteren Roam oder Roam SL im WLAN

Bis zu 10 Stunden ununterbrochene Wiedergabe mit einer einzigen Akku-Ladung sowie bis zu 10 Tage im Ruhemodus. Für noch längere Akkulaufzeit kann der Batteriesparmodus aktiviert werden

Staub- und wasserdicht nach IP67

Fühlbare Tasten für einfache Bedienung unterwegs

Elegantes Design, das gut in der Hand liegt und sich perfekt in das zuhause einfügt

Kann horizontal oder vertikal platziert werden

Der Sonos Roam SL wird ab dem 15. März 2022 für 179 Euro verfügbar sein. Vorbestellungen sind ab heute auf sonos.com möglich.