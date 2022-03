Tim Cook hat eine E-Mail an seine Mitarbeiter verschickt, in der er die russische Invasion in der Ukraine anspricht und die Maßnahmen erläutert, die Apple als Reaktion auf die Ereignisse der letzten zwei Wochen ergriffen hat. In der E-Mail wird den Mitarbeitern auch mitgeteilt, dass Apple Spenden an bestimmte humanitäre Hilfsfonds im Verhältnis 2:1 verdoppeln wird.

Apple unterstützt Hilfsmaßnahmen in der Ukraine

Wie Cook in seiner E-Mail hervorhebt, hat Apple eine Reihe von Maßnahmen in der Region ergriffen. Am Dienstag gab das Unternehmen bekannt, dass es den Verkauf seiner Produkte in Russland einstellt. Außerdem gibt es bei Apple Maps auch keine Live-Verkehrsmeldungen in der Karten-App in der Ukraine mehr, um die ukrainischen Bürger zu schützen. Infolge der internationalen Sanktionen funktioniert Apple Pay bereits seit einigen Tagen nicht mehr in Russland.

Cook erwähnt auch, dass Apple in Kontakt mit „jedem Mitarbeiter“ in der Ukraine steht und daran arbeitet, ihnen und ihren Familien zu helfen. Intern haben einige Mitarbeiter darüber gesprochen, ihre Familien aus der Ukraine zu holen.

Eine Kopie der E-Mail wurde von The Verge erhalten, die wir euch nachfolgend übersetzen: