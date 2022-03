Am gestrigen Mittwoch hat Apple das Special Event „Peek Performance“ angekündigt. Dieses findet am kommenden Dienstag (08. März 2022, ab 19:00 Uhr) statt. Um euch auf das Event einzustimmen und die Vorfreude ein wenig zu steigern, haben wir die passenden Event-Wallpaper für euch, die ihr auf dem iPhone, iPad und Mac installieren könnt.

Apple „Peek Performance“: Event-Wallpaper als Download

Die Einladung zum „Peek Performance“-Event beinhaltet ein dreidimensionales Apple Logo in verschiedenen Farben. An dieser Stelle möchten wir nicht zu intensiv über das Logo und seine Bedeutung spekulieren. Allgemein gehen wir davon aus, dass Apple in der kommenden Wochen ein neues iPhone SE 3 und ein neues iPad Air präsentieren wird. Bei beiden Geräten rechnen wir mit dem A15-Chip sowie 5G. Darüberhinaus dürfte Apple punktuelle Verbesserungen vornehmen.

Zudem wird der Hersteller sehr wahrscheinlich einen neuen Mac ankündigen. Um welches Modell bzw. um welche Modelle es sich handeln könnte, wird sich zeigen. Zuletzt wurde ein neues 13 Zoll MacBook Pro mit M2-Chip sowie ein Mac mini mit M1 Pro bzw. M1 Max kolportiert.

In gewohnter Manier werden wir per Live Ticker von dem Event berichten. Darüberhinaus bietet Apple eine Videoübertragung des Events an. Falls ihr euch im Vorfeld der Keynote mit den passenden Hintergrundbildern einstimmen möchtet, so haben wir diese für euch parat. Sowohl Basic Apple Guy sowie AR7 haben entsprechende Wallpaper bereit gestellt.