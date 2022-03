Kurz vor dem Wochenende blicken wir nicht nur auf die Apple TV+ Neuheiten, sondern werfen auch einen Blick darauf, was Apple Arcade Neues zu bieten hat. Ab sofort steht mit „Shadow Blade“ ein neues Spiel auf Apples Spiele-Plattform zur Verfügung.

Shadow Blade auf Apple Arcade gestartet

Shadow Blade (genau genommen, handelt es sich um Shadow Blade+) steht ab sofort auf Apple Arcade zur Verfügung.

Shadow Blade ist ein Action-Plattformer, der in einer visuell beeindruckenden Welt spielt, in der die alten Lehren der Ninjas und Samurai auf eine moderne Landschaft treffen. Die Spieler sprinten durch mit Fallen übersäte Stufen und töten als Ninja Kuro ohne zu zögern Feinde auf ihrem Weg. Dunkelheit und Chaos schleichen sich erneut in die Welt ein. Der Bund, der in einer fast vergessenen Zeit geschlossen wurde, ist gescheitert, und die drei Clans befinden sich nun in einem heftigen Kampf um die Vorherrschaft. Das Medaillon ist fast wieder ganz und fällt auf Kuros Schultern, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Sein ganzes Training hat zu diesem einen Moment geführt, wo das Schicksal der Welt in seinen Händen ruhen wird.

Shadow Blade+ erscheint in der Kategorie „Legendäre Spiele des App Store“ auf Apple Arcade. Dies bedeutet, dass es im Vergleich zu Shadow Blade (ohne +) komplett ohne Werbung und In-App-Kauf auskommt.