Apple hat eine interessante Änderung bei Apple Maps vorgenommen. Nach dem jüngsten Update wird die Krim zum ersten Mal seit 2014 wieder als ukrainisches Territorium in dem Kartendienst angezeigt.

Nach dem Einmarsch Russlands auf der Krim im Jahr 2014 lehnte Apple es zunächst ab, die Krim als zu einem Land gehörig zu betrachten. Im Jahr 2019 wurde sie als russisches Hoheitsgebiet eingestuft, wenn Apple Maps und andere Dienste, die die Ortungstechnologie nutzen, innerhalb Russlands angefordert wurden. Auf internationaler Ebene wurde die Krim in Apple Maps weiterhin als nicht zu einem Staat gehörend angezeigt.

Mit der Aktualisierung hat Apple nun offenbar Stellung zu der Angelegenheit bezogen. Nach dem Update wird die Krim wieder als ukrainisches Territorium in dem Kartendienst angezeigt. Die Änderung zeigt sich aktuell jedoch nur für Nutzer außerhalb Russlands.

Der Schritt steht im Einklang mit Apples Position zu Russlands Einmarsch in der Ukraine. Am 1. März 2022 kündigte Apple an, alle Online-Verkäufe in Russland zu stoppen. Das Unternehmen hat auch die Exporte in das Land gestoppt.

Sowohl Apple-CEO Tim Cook als auch Apple selbst hatten in öffentlichen Erklärungen ihre Besorgnis über die Situation in der Ukraine zum Ausdruck gebracht.

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.

— Tim Cook (@tim_cook) February 25, 2022