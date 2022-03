Disney+ bestätigt günstigeres, werbefinanziertes Abo

Heute Mittag war es nur ein Gerüchte, mittlerweile liegt die offizielle Bestätigung seitens Disney+ vor. Der Video-Streaming-Dienst hat bestätigt, dass man ein günstigeres, werbefinanziertes Abo anbieten wird. Dieses wird Ende 2022 in den USA und 2023 international starten.

Disney+ wird sein Angebot erweitern. Zusätzlichen zu seinem werbefreien Abo wird Apple ein werbefinanziertes Angebote offerieren. Das Ganze wird Ende 2022 in den USA eingeführt. Im Jahr 2023 erfolgt die internationale Expansion.

„Die Ausweitung des Zugangs zu Disney+ auf ein breiteres Publikum zu einem niedrigeren Preis ist ein Gewinn für alle – Verbraucher, Werbetreibende und unsere Geschichtenerzähler“, sagte Kareem Daniel, Vorsitzender von Disney Media and Entertainment Distribution. „Mehr Verbraucher werden auf unsere erstaunlichen Inhalte zugreifen können. Werbetreibende werden in der Lage sein, ein breiteres Publikum zu erreichen, und unsere Geschichtenerzähler werden in der Lage sein, ihre unglaubliche Arbeit mit mehr Fans und Familien zu teilen.“