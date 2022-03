Am kommenden Dienstag veranstaltet Apple seine erste Keynote des Jahres 2022. Unter dem Motto „Peek Performance“ lädt der Hersteller virtuell in den Apple Park, um neuen Produkte vorzustellen. Neben einem neuen iPad Air und mindestens einem neuen Mac rechnen wir fest mit dem iPhone SE 3. Wenige Tage vor dem Event gibt es nun ein paar Last-Minute-Infos.

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo, der in den letzten Jahren mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, meldet sich wenige Tage vor der Apple Frühjahrs-Keynote per Twitter zu Wort und teilt seine jüngsten Erkenntnisse zum iPhone SE 3.

Dabei „bestätigt“ Kuo die Gerüchte, die in den letzten Wochen und Monaten bereits umhergeistern. Aber auch ein paar neue Details sind dabei. Der Analyst spricht zunächst davon, dass sich das iPhone SE (2022) optisch nicht von seinem Vorgängermodell unterscheiden wird. Im Gehäuseinneren wird das Gerät mit dem A15 Bionic Chip sowie einem 5G-Chip aufgewertet.

Kuo erwartet, dass Apple das Geräte in den Speichergrößen 64GB, 128GB und 256GB ausliefert. Die zuletzt genannte Speichergröße wäre neu. Das iPhone SE 2 wird „nur“ in 64GB und 128GB verkauft. Der 5G-Chip soll sowohl mmWave als auch Sub-6GHz unterstützen.

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar’22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 4, 2022