Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo meldet sich am heutigen Tag zu Wort und spricht davon, dass Apple an einem neuen 30W USB-C Ladegerät auf GaN-Basis arbeitet. Dieses könnte schon im Laufe des Jahres auf den Markt kommen.

Kuo: Apple arbeitet an 30W USB-C Netzteil mit neuem Design

Bis dato bietet Apple nur ein USB-C Netzteil auf GaN-Basis an. Die Rede ist vom 140W Netzteil für das 16 Zoll MacBook Pro. Mittelfristig könnte sich dies allerdings ändern. Analyst Ming Chi Kuo, der bereits mehrfach seine guten Apple Kontakte nachgewiesen, allerdings nicht immer voll ins Schwarze hat, spricht davon, dass Apple an einem neuen 30W USB-C Netzteil auf GaN-Basis arbeitet. Dieses könnte bereits in diesem Jahr angekündigt werden.

Aktuell setzt Apple beim MacBook Air auf ein 30W Netzteil. Das neue 30W GaN-Netzteil könnte das Ladegerät des MacBook Air ersetzen, aber auch bei weiteren Einsteiger-Macs, dem iPad Air sowie dem iPhone 14 zum Einsatz kommen.

Apple may release its next GaN charger in 2022, which supports about 30W and has a new form factor design. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 7, 2022

Schon heute setzen verschiedene Drittanbieter-Hersteller verstärkt auf GaN-Netzteile. So bietet beispielsweise Anker diverse GaN-Ladegeräte an. Der Vorteil liegt unter anderem in der kompakteren Bauweise und in einer niedrigeren Wärmeentwicklung. wir setzen beispielsweise seit einiger Zeit verstärkt auf die Anker-Modelle.