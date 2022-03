Apple hat die heutige Keynote genutzt, um neue Farben seiner iPhone MagSafe Cases sowie Apple Watch Armbänder vorzustellen. Passend zum Frühjahr habt ihr nun eine neue, frische Farbauswahl.

Neue iPhone MagSafe Cases und Apple Watch Armbänder für das Frühjahr

Über das Jahr verteilt, stellt Apple mehr oder weniger regelmäßig neue Farboptionen für die iPhone MagSafe Cases sowie Apple Watch Armbänder vor. Am heutigen Abend war es im Rahmen der „Peek Performance“-Keynote wieder einmal soweit.

Die iPhone (Pro) Silikon Cases erhaltet ihr neuerdings in den Farben Nektarine, Zitronenschale, Dunstblau sowie Eukalyptus. Bei den Leder Cases gibt es keine neue Farbauswahl.

Blicken wir auf die Apple Watch Armbänder. Das Solo Loop Armband ist ab sofort in Nektarine, Zitronenschale, Minderalgrün sowie Eukalyptus verfügbar. Das Geflochtene Solo Loop Armband erhaltet ihr ab sofort in den neuen Farben Flamingo, Polarstern, Signalgrün und Abyyblau. Das Sportarmband bietet Apple ab sofort in Siginalgrüne, Zitronenschale und Dunstblau an.

Die Sport Loop Armbänder stehen nun in Lavendelgau/Blasslila, Nektarine/Pfingstrose, Hafermilch/Zitronenschale, Eisblau/Abyssblau sowie Mitternacht/Eukalyptus bereit. Noch nicht genug? Das Nike Sportarmband könnt ihr neuerdings Pink Oxford/Rose bestellen. Darüberhinaus stehen auch die Hermes-Armbänder in einer neuen Farbauswahl bereit.