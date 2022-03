Am heutigen Tag findet die Apple Watch Herausforderung zum Weltfrauentag 2022. Seid sportlich aktiv und ergreift die Möglichkeit, euch eine virtuelle Medaille sowie Sticker für FaceTime und iMessage zu verdienen.

Wir hatten euch bereits in der vergangenen Woche im vorauseilenden Gehorsam auf den heutigen Dienstag aufmerksam gemacht. Der diesjährige Internationale Frauentag wird am 08. März begangen und genau wie im vergangenen Jahr veranstaltet Apple unterschiedliche Aktionen. So werden im App Store nicht nur spannende Apps von Gründerinnen prominent beworben, auch eine Apple Watch Herausforderung findet heute statt.

Die Aufgabe, die euch Apple heute stellt, ist in jedem Fall machbar. Von daher nutzt das sonnige Wetter. Ihr müsst lediglich ein 20-minütiges Workout. Dies kann ein Outdoor-Lauf, ein Fahrrad-Training, aber auch ein Yoga-Workout sein. Das Training könnt ihr über die Apple Workout-App oder eine andere Sport-App absolvieren. Wichtig ist nur, dass das Training in der Health-App gespeichert wird.

Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten – wie eingangs erwähnt – nicht nur eine Medaille, sondern auch Sticker, die sich in iMessage und FaceTime verwenden können.

Im Februar veranstaltete Apple gleich drei Apple Watch Herausforderungen (Herzmonat-Herausforderung, Herausforderung Mond-Neujahr sowie Herausforderung „Unity“).