Der Tag der Apple Keynote ist angebrochen. Am heutigen Abend wird Apple neue Hardware vorstellen, so viel steht fest. Doch welche Produkte im Detail angekündigt werden, ist noch offen. Nichtsdestotrotz bilden wir uns ein, dass wir eine gute Vorstellung davon haben, was bei Apple heute Abend auf der Agenda stehen wird. Mark Gurman von Bloomberg bekräftigt noch einmal, dass er am heutigen Tag mit einem neuen Mac Studio sowie einem neuen Apple Display rechnet.

Im Laufe des gestrigen Tages erreichten uns Renderings, die zum Mac Studio (oder wie auch immer das Gerät heißen wird) und zu einem neuen Apple Display gehören sollen. Dabei soll der Mac Studio eine ähnliche Grundfläche wie der Mac mini aufweisen, nur deutlich höher sein. Die Rede ist von einer Mischung aus Mac mini und Mac Pro. Das neue 27 Zoll Display soll sich am Design des 24 Zoll iMac orientieren. Luke Miani, der Leaker der Renderings, geht davon aus, dass Apple heute beide Produkte ankündigen wird.

Am told the Mac Studio (smaller Mac Pro/more powerful Mac mini) plus the new monitor running iOS are “ready to go” – so I believe they should arrive tomorrow. https://t.co/MvrGwTfGmy

— Mark Gurman (@markgurman) March 7, 2022