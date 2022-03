Rund zwei Monate bevor die zweite Staffel zu „Teheran“ (englischer Titel: „Tehran“) auf Apple TV+ anlaufen wird, haben die Verantwortlichen nun weitere Informationen und gleichzeitig den offizieller Teaser veröffentlicht.

Offizieller Teaser ist da „Teheran – Staffel 2“

Apple TV+ hat soeben den Teaser für die zweite Staffel des mit dem internationalen Emmy Award ausgezeichneten Spionagethrillers „Teheran“ veröffentlicht. Mit dem zweifachen Emmy-Gewinner und Oscar-Nominierten Glenn Close und den wiederkehrenden Darstellern Niv Sultan, Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi und Shila Ommi werden die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel am Freitag, den 06. Mai 2022, weltweit uraufgeführt. Anschließend folgen sechs weitere Episoden – jeweils freitags – bis zum 17. Juni 2022.

In „Teheran“ spielt Niv Sultan Tamar, eine Hacker-Agentin des Mossad, die unter falscher Identität in Teheran eindringt, um bei der Zerstörung des iranischen Atomreaktors zu helfen. Aber als ihre Mission fehlschlägt, muss Tamar eine Operation planen, die alle ihr Lieben in Gefahr bringt.

Die erste Staffel von „Teheran“ war in jedem Fall spannend. Falls ihr auf das Genre steht und noch nicht in die Thriller-Serie hinein geschnuppert habt, so gebt dieser eine Chance. Die komplette erste Staffel zu „Teheran“ steht auf Apple TV+ bereit.