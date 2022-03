Vor wenigen Tagen hat Apple gemeinsam mit dem Mac Studio das Studio Display vorgestellt. Nun taucht das Gerücht auf, dass Apple bereits im Juni dieses Jahres eine Pro-Version des Studio Displays vorstellen wird. Dieses soll über mini-LED und ProMotion verfügen.

Analyst Ross Young meldet sich per Twitter zu Wort und gibt zu verstehen, dass er mit der mit der Vorstellung eines 27 Zoll mini-LED Display im Juni rechnet. Dies habe er von mehreren Quellen aus der Apple Zulieferkette erfahren. Ursprünglich ging Ross davon aus, dass Apple im Sommer dieses Jahres einen iMac Pro ankündigen wird. Von dieser These ist er jedoch mittlerweile abgerückt. Der Analyst gibt zu verstehen, dass sich seine Quellen der Trennung zwischen iMac, Mac Studio und Studio Display nicht bewusst warten.

Die Verwirrung rührt wahrscheinlich von der Tatsache her, dass das Studio Display und vermutlich auch das Studio Display Pro beide über eine Webcam und einen eingebauten Apple Silicon Chip verfügen, wodurch es wie ein „iMac“ aussieht. Nun scheint es, als ob der iMac Pro ein Studio Display Pro sein könnte.

Das heutige „Studio Display Pro“-Gerücht verleiht auch den Informationen des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo mehr Klarheit , der diese Woche sagte, dass ein „iMac Pro“ nicht vor 2023 auf den Markt kommen würde.

Still expecting a 27” MiniLED display from Apple in June. Guess it might be a Studio Display Pro…Have confirmed it with multiple companies in their supply chain…

— Ross Young (@DSCCRoss) March 10, 2022