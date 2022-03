Erst Anfang dieser Woche hatte Apple TV+ bestätigt, dass der Video-Streaming-Dienst „Friday Night Baseball“ und weitere MLB-Inhalte streamen wird. Nun hat Apple TV+ bekannt gegeben, dass es eine Doku über den 7-fachen Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton in Auftrag gegeben hat.

Lewis Hamilton im Fokus einer neuen Doku auf Apple TV+

Apple TV+ bekannt gegeben, dass es einen neuen Dokumentarfilm über das bahnbrechende Leben und die Karriere des 7-fachen Formel 1 Weltmeisters Lewis Hamilton bestellt hat, der sowohl Rekorde als auch Barrieren gebrochen hat, um einer der größten Formel 1 Fahrer der Geschichte zu werden. Der Dokumentarfilm bietet uneingeschränkten Zugang zu Hamilton und seinem Team auf und neben der Strecke sowie eine All-Star-Besetzung mit Gastinterviews.

Apple TV+ schreibt

Hamilton hat beruflich, sozial und kulturell Neuland betreten und den Sport auf globaler Ebene verändert. Lewis stammt aus einer Arbeiterfamilie und war in einem Sport erfolgreich, in dem die Chancen gegen ihn standen, aber sein Talent durchschimmerte und es ihm ermöglichte, den Sport über ein Jahrzehnt lang zu dominieren. Hamilton ist derzeit der einzige schwarze Fahrer, der in der Formel-1-Serie fährt. Er hat angenommen, was ihn anders gemacht hat, und sein Aufstieg an die Spitze seiner Karriere hat ihn dazu gebracht, sich entschieden dafür einzusetzen, seine Plattform zu nutzen, um positive Veränderungen für zukünftige Generationen zu beeinflussen.

Eingangs hatten wir euch bereits daraufhingewiesen, dass Apple TV+ mit „Friday Night Baseball“ zukünftig Live-Sport zeigt. Dies ist jedoch nicht der einzige sportbezogene Inhalt auf Apples Video-Streamdienst. Bei „The Greatness Code“ werden verschiedene Spitzensportler interviewt, „Swagger“ ist eine Basketball-Drama-Serie und am 20. April läuft mit „They Call Me Magic“ eine Doku über Earvin Magic Johnson auf Apple TV+ an.