Am morgigen Freitag ist es soweit und „Die letzten Tage des Ptolomy Grey“ (englischer Titel: The Last Days of Ptolomy Grey) startet auf Apple TV+. Im Vorfeld fand nun die Weltpremiere statt und Samuel L. Jackson, Dominique Fishback, Walter Mosley und weitere konnten auf dem roten Teppich bestaunt werden.

Apple TV+ feiert Weltpremiere von „Die letzten tage des Ptolomy Grey“

Apple TV+ hat kürzlich im Regency Bruin Theatre in Los Angeles die Weltpremiere von „The Last Days of Ptolemy Grey“ veranstaltet. Dabei handelt es sich um die mit Spannung erwarteten Executive-Serie in limitierter Auflage, produziert von und mit dem Oscar-nominierten Samuel L. Jackson und basierend auf dem Roman von Bestsellerautor Walter Mosley, der die Geschichte für die Leinwand adaptiert und als ausführender Produzent fungiert hat.

Die bewegende Serie mit sechs Folgen über Familie, Erinnerung und Vermächtnis debütiert weltweit am morgigen Freitag auf Apple TV+ mit den ersten beiden Folgen. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Zu den Teilnehmern der Premiere auf dem roten Teppich gehörten der ausführende Produzent und Star Samuel L. Jackson, der Schöpfer und ausführende Produzent Walter Mosley, die ausführenden Produzenten Diane Houslin, Eli Selden, David Levine und LaTanya Richardson Jackson, die Regisseure Debbie Allen und Guillermo Navarro sowie Darsteller Dominique Fishback, Cynthia Kaye McWilliams, Omar Miller, Marsha Stephanie Blake, Damon Gupton, DeRon Horton, Patrick Walker, Martin Bradford, Denise Burse, Charity Jordan, Enoch King, Sonya Eddy, Avangeline Friedlander und Percy Daggs IV.

„The Last Days of Ptolemy Grey“ stammt aus den Apple Studios und Samuel L. Jackson spielt Ptolemy Grey, einen kranken Mann, der von seiner Familie, seinen Freunden und sogar von ihm selbst vergessen wurde. Ptolemy, der plötzlich ohne seinen vertrauten Betreuer zurückbleibt und kurz davor steht, noch tiefer in eine einsame Demenz zu versinken, wird der Obhut des verwaisten Teenagers Robyn zugeteilt, gespielt von Dominique Fishback. Als sie von einer Behandlung erfahren, die Ptolemaios von Demenz geplagte Erinnerungen vorübergehend wiederherstellen kann, beginnt eine Reise zu schockierenden Wahrheiten über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.