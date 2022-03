Offiziell ist das Apple Studio Display neben diversen Macs mit dem 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro (3. Generation oder neuer) sowie mit dem iPad Air (5. Generation) kompatibel. „Offiziell“ fehlt die Kompatibilität mit dem iPad Air 4 sowie iPad mini 6, da diese beiden Produkte nicht den entsprechenden Datendurchsatz für die native Auflösung des Studio Display ermöglichen.

Auflösung 1440p: Studio Display doch mit iPad Air 4 und iPad mini 6 kompatibel

Anwender haben sich nicht nur die Frage gestellt, ob auch PCs mit dem Studio Display kompatibel sind, sondern auch, was passiert, wenn man ein iPad Air 4 oder ein iPad mini 6 an das Studio Display verbindet.

Apple hat gegenüber Macrumors bestätigt, dass iPad Air 4 und iPad mini 6 grundsätzlich mit dem Studio Display kompatibel sind. Allerdings beträgt die Auflösung bei diesen beiden Geräten nur 1440p. Alle älteren iPads, die nicht über einen USB-C Anschluss, sind überhaupt nicht in de Lage mit dem Studio Display zusammenzuarbeiten.

Das Studio Display lässt sich seit dem 08. März 2022 über den Apple Online Store bestellen. Die Auslieferung der Geräte beginnt am 18. März. Parallel dazu werden die Geräte in den ersten Stores vor Ort erhältlich sein. Das Studio Display startet in der Basisversion bei 1749 Euro. Weitere Konfigurationen sind erhältlich.