Mit „The Call Me Magic“ hat Apple im vergangenen Monat eine neu Doku über Earvin „Magic“ Johnson angekündigt. Nun hat Apple den offiziellen Serie über den ehemaligen Basektballspieler veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „The Call Me Magic“

Apple TV+ hat den Trailer zu „They Call Me Magic“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen vierteiligen Dokumentarfilm, der einen aufschlussreichen, ganzheitlichen Einblick in das Leben und die Karriere von Earvin „Magic“ Johnson bietet. Der Trailer wurde im Anschluss an die Doku enthüllt, die kürzlich auf dem SXSW-Filmfestival 2022 in Austin, Texas, ihr Debüt feierte.

„They Call Me Magic“ bietet einen seltenen Einblick in die unglaubliche reale Geschichte von Johnson, der durch seine Arbeit – sowohl auf als auch neben dem Platz – die Geschichte geprägt hat und bis heute unsere Kultur beeinflusst.

Mit beispiellosem Zugang untersucht die Doku Earvin „Magic“ Johnsons bemerkenswerten Weg vom Gesicht der Los Angeles Lakers und seiner Etablierung als NBA-Legende aller Zeiten bis hin zur Veränderung des Gesprächs über HIV und seiner Verwandlung in einen erfolgreichen Unternehmer und Community-Aktivisten. Von seinen bescheidenen Anfängen in Lansing, Michigan, bis hin zu seiner heutigen globalen Macht, bietet „They Call Me Magic“ intime Interviews mit Magic, seiner Familie und einer All-Star-Besetzung, während die Dokuserie das filmische Leben eines der größten kulturellen Ikonen unserer Zeit zeigt.

Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis die Doku am Freitag, den 22. April, auf Apple TV+ ihre weltweite Premiere feiern wird.