Apple hat zu „CODA“, „WeCrashed“ und „Central Park“ drei Videos auf YouTube veröffentlicht, die „Lust auf mehr“ machen sollen. Während „CODA“ im Sommer letzten Jahres seine Premiere auf Apple TV+ feierte, wird die Serie „WeCrashed“ am 18. März 2022 ihr Debüt feiern. Zu „Central Parkt“ wurden Anfang dieses Monats neue Folgen der 2. Staffel veröffentlicht.

CODA — Story of a Scene

Rund sieben Monate ist es mittlerweile her, dass „CODA“ auf Apple TV+ anlief. Seitdem konnte der Film verschiedene Filmpreise für sich gewinnen. Nun erlebt der Apple Original-Film allerdings einen zweiten Frühling. Vor Kurzem wurde bekannt, dass „CODA“ drei Nominierungen für den Oscar erhalten hat. Dies hat die Aufmerksam vieler Zuschauer noch einmal auf den Film gelenkt.

Auf Youtube hat Apple nun den Clip „CODA — Story of a Scene“ veröffentlicht. Siân Heder, der Regisseur des Oscar-nominierten Films CODA, beschreibt, wie Troy Kotsur (nominiert als bester Nebendarsteller) und Emilia Jones einen der emotionalsten Momente des Films improvisierten.

Der Film erzählt die Geschichte eines siebzehnjährigen Mädchens namens Ruby (gespielt von Emilia Jones), die das einzige hörende Mitglied einer gehörlosen Familie ist.

WeCrashed — Inside The Unicorn Story

„WeCrashed“ feiert am kommenden Freitag (18. März 2022) seine Premiere auf Apple TV+. In dem Clip „WeCrashed — Inside The Unicorn Story“ lernt ihr die Darsteller und Schöpfer hinter dieser von verrückten Ereignissen inspirierten Liebesgeschichte kennen.

„WeCrashed“ ist von tatsächlichen Ereignissen inspiriert – und einer Liebesgeschichte, die im Mittelpunkt von allem steht. WeWork hat sich in weniger als einem Jahrzehnt von einem einzelnen Coworking Space zu einer globalen Marke mit einem Wert von 47 Milliarden US-Dollar entwickelt. Dann, in weniger als einem Jahr, fiel der Wert um 40 Milliarden US‑Dollar. Was war passiert?

Central Park — „Light the Match” Lyric Video

In „Central Park“ lebt die Familie Tillerman im berühmtesten Park der Welt und erlebt dort allerhand Abenteuer.