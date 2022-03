Am heutigen 13. März 2022 feiert der Musik-Streaming-Dienst Spotify seinen 10. Geburtstag in Deutschland. Dies nehmen wir zum Anlass, um auf Zahlen, Fakten und die wichtigsten Meilensteine aus einem Jahrzehnt voller Musik- und Podcast-Momente auf Spotify zu blicken.

10 IS A PARTY – 10 Jahre Spotify Deutschland

Zweifelsfrei ist Spotify weltweit und auch bei uns in Deutschland der am meisten verbreitete Musik-Streaming-Dienst. Seit mittlerweile zehn Jahren können Anwender hieruzlande auf Spotify blicken. Unter dem Motto “10 IS A PARTY – 10 Jahre Spotify Deutschland“ teilt der Audio Streaming Service aus diesem Anlass Zahlen, Fakten und die wichtigsten Meilensteine aus einem Jahrzehnt voller Musik- und Podcast-Momente

Unter anderem haben die deutschen Hörer von März 2012 bis Februar 2022 über 310 Millionen Playlists erstellt, Hip Hop ist das Genre mit dem größten Anstieg an deutschen Künstler*innen und es gibt eine Antwort auf die Frage, an welchem Tag der vergangenen zehn Jahre in Deutschland am meisten auf Spotify gestreamt wurde.

Ein Rückblick auf diese 3.650 Tage zeigt die Bedeutung von Spotify für den deutschen Audio-Markt: Von Mitte März 2012, also seit dem Start von Spotify in Deutschland, bis Dezember 2021 haben die Hörer*innen über 450 Milliarden Mal Musik auf Spotify gestreamt. Aktuell gibt es mehr als 150.000 deutschsprachige Künstler auf Spotify. Diese Anzahl ist seit 2012 um das 3,5-Fache gestiegen. Insgesamt wurden deutsche Künstler von 2012 bis 2021 über 920 Milliarden Mal außerhalb von Deutschland auf Spotify gestreamt.

Auch mit Podcasts verbringen die deutschen Hörer viel Zeit: Von Januar 2017 bis Dezember 2021 haben sie 1,3 Milliarden Stunden Podcasts auf Spotify gestreamt. 2021 wurde über ganz Deutschland hinweg ein weiterer Streaming-Rekord aufgestellt: Der 24. Dezember 2021 ist der Tag, an dem zwischen 2012 und 2021 am meisten Musik in Deutschland auf Spotify gestreamt wurde.

