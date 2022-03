Im Herbst dieses Jahres wird Apple neue iPhone-Modelle präsentieren. Auf das iPhone SE 3, welches vor wenigen Tagen angekündigte wurden, werden Ende dieses Jahres vier weitere Modelle folgen. Einer aktuellen Einschätzung zufolge, wird Apple bei den iPhone 14 Pro Modellen auf den neuen 16-Chip setzen. Bei den beiden Standard-Modellen soll der A15-Chip zum Zuge kommen.

Es werden noch rund sechs Monate vergehen, bis Apple das neue iPhone-Lineup präsentieren wird. Hinter verschlossenen Türen, werden nahezu alle Entscheidungen rund um die neuen Modelle bereits getroffen worden sein.

Zum Ausklang des Wochenendes meldet sich Ming Chi Kuo noch einmal zum iPhone 14 und iPhone 14 Pro zu Wort. Glaubt man der Einschätzung des Analysten, so wird Apple beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max auf den neuen A16-Chip setzen. iPhone 14 und iPhone 14 Max sollen weiterhin auf dem A15-Chip basieren. Ein weiteres Unterscheid zwischen den Pro und Non-Pro-Modellen soll im Speicher liegen. Die Pro-Modelle setzen demnach auf LPDDR 5 während Apple bei den Non-Pro-Modellen LPDDR 4X verbaut. Bei allen vier Modellen sollen 6GB Arbeitsspeicher zum Einsatz kommen. Beim iPhone 13 sind es aktuell 4GB und beim iPhone 13 Pro 6GB Speicher.

Alles in allem soll es auf ein 6,1 Zoll iPhone 14, 6,7 Zoll iPhone 14 Max, 6,1 Zoll iPhone 14 Pro sowie 6,7 Zoll iPhone 14 Pro Max hinauslaufen.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022