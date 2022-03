Apples „Peek Performance“-Event enthielt einen kurzen Hinweis auf einen Mac Pro mit Apple Silicon Chip, was Spekulationen über das bevorstehende Update Tür und Tor öffnete. In einem Gerücht heißt es jetzt, dass Apple für den neuen Mac Pro bei der Wiederverwendung bestehender Chips noch einen Schritt weiter gehen wird als beim Mac Studio.

Für den Mac Studio stellte Apple den M1 Ultra vor, einen Chip, der zwei M1 Max Chips miteinander verbindet. Das Konzept macht aus zwei Chips eine einzige leistungsstarke Version mit 20 CPU-Kernen, einer 64-Kern-GPU und 32 Neural Engine-Kernen.

Ein Bild, das nun von „Majin Bu“ auf Twitter geleakt wurde, zeigt angeblich eine Schemazeichnung für eine Schnittstelle, die „2 M1 Ultra miteinander verbindet“ und das Konzept um eine weitere Ebene erweitert. Der Leaker sagt, dass dieses System „im neuen Mac Pro 2022 zu finden sein wird“. Der Chip soll den Codename „Redfern“ tragen.

Based on what my resource reports, here is some official information on the new Mac Pro 2022

This is the bridge that connects 2 M1 Ultra together and will be found in the new 2022 Mac Pro.

Processor name: „Redfern“

Coming with new Macs Pro this September #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/afj0dSmQvk

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 12, 2022