In der Nacht zu heute wurden nicht nur die BAFTA-Awards verliehen, sondern auch die Critics Choice Awards 2022. Zum zweiten Mal in Folge wurde Ted Lasso als beste Comedy-Serie ausgezeichnet. Aber auch der Apple Original-Film CODA konnte einen Preis mit nach Hause nehmen.

Apple TV+: Ted Lasso und CODA gewinnen Critics Choice Award 2022

Nach dem Sieg im letzten Jahr triumphierte die zweite Staffel von „Ted Lasso“ bei den Critics Choice Awards 2022 und schnappte sich die begehrten Auszeichnungen für die beste Comedy-Serie, den besten Schauspieler in einer Comedy-Serie für Jason Sudeikis, die beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie für Hannah Waddingham und Bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie für Brett Goldstein. Dies ist der erste Critics Choice Award für Goldstein und der zweite Critics Choice Award in Folge für Sudeikis und Waddingham.

Darüberhinaus wurde auch der viel beachtete, Oscar-nominierte und mehrfach preisgekrönte Apple Original Film „CODA“ mit einem Critics Choice Award 2022 ausgezeichnet. Troy Kotsur erhielt den Preis als bester Nebendarsteller. Gleichzeitig ist er der erste gehörlose Schauspieler der einen Critics Choice Award gewinnen konnte.