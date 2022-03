Apple hat seinen mobilen Bezahldienst Apple Pay in zwei weiteren Länder eingeführt, auch das nächste Land steht bereits in der Pipeline. Ab sofort steht Apple Pay in Argentinien und Peru zur Verfügung, mit Chile steht das nächste Länd bereits in den Startlöchern.

Apple Pay ab sofort in Argentinien und Peru verfügbar

Bei uns in Deutschland hat es schon verhältnismäßig lange gedauert, bis Apple Pay gestartet ist. Noch deutlich länger hat es in Argentinien und Peru gedauert. Wie dem auch sei. Ab sofort können Apple Kunden in beiden Ländern ihr iPhone, Apple Watch und Co. zum mobilen Bezahlen einsetzen.

Wie Pisapapeles zu berichten weiß unterstütze folgende Banken in den genannten Ländern Apple Pay

Argentina

Banco de Galicia S.A.

Banco Macro S.A.

Banco Patagonia S.A.

BBVA Argentina

Brubank

Industrial & Commercial Bank of China (ICBC)

Peru

Banco de Credito del Perú (BCP)

Banco BBVA Perú

Banco Internacional del Perú – Interbank

Rappi Bank Perú

Scotiabank Perú S.A.A.

Seit einiger Zeit wird Apple Pay auch bereits in Chile angeteasert. Länge dürfte es nicht mehr dauern, bis der mobile Bezahldienst auch in diesem Land eingeführt wird.