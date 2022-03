Ende letzter Woche schickte Apple mit „The Last Days of Ptolemy Grey“ eine neue Serie mit Samuel L. Jackson ins Rennen. Begleitet dazu haben die Verantwortlichen nun das Video „The Last Days of Ptolemy Grey — From Book to Screen“ veröffentlicht.

„The Last Days of Ptolemy Grey — From Book to Screen“

Zwei Folgen zu „The Last Days of Ptolemy Grey“ warten bereits auf euch. Immer freitags veröffentlicht Apple TV+ bis zum Staffelfinale neue Episoden. Die Kurzbeschreibung zur Serie liest sich wie folgt

Als Ptolemy Grey plötzlich ohne seinen vertrauten Betreuer dasteht, kommt er in die Obhut der verwaisten Teenagerin Robyn. Als sie von einer Behandlung erfahren, die Ptolemys von Demenz geprägtes Erinnerungsvermögen wiederherstellt, beginnt eine Reise zu schockierenden Wahrheiten.

In den eingebundenen – rund drei Minuten langen Clip – zeigt sich, wie Samuel L. Jacksons Leidenschaft für diese Geschichte dazu bei trug, „The Last Days of Ptolemy Grey“ vom Buch auf die Leinwand zu bringen.