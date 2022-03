Die Apple Watch verfügt über keine für Benutzer zugänglichen Datenports, was bedeutet, dass nur Apple in der Lage ist, die Smartwatch zu reparieren, wenn ein Firmware-Fehler auftritt. Glücklicherweise führen iOS 15.4 und watchOS 8.5 ein neues Tool ein, mit dem Nutzer die Apple Watch-Firmware drahtlos über ihr iPhone wiederherstellen können.

Wiederherstellung der Apple Watch mit einem iPhone

Kurz nach der Veröffentlichung von iOS 15.4 und watchOS 8.5 hat Apple seinen Support-Artikel für die Apple Watch aktualisiert. Nun erklärt das Unternehmen, wie man selber seine Apple Watch retten kann, wenn sie aufgrund einer fehlerhaften Firmware nicht mehr funktioniert. Die alte Version des Artikels gab noch an, den Apple-Support zu kontaktieren, um eine Reparatur zu veranlassen. Jetzt zeigt der Artikel, dass die Benutzer in der Lage sein könnten, die Apple Watch-Firmware selbst wiederherzustellen.

Wenn eure Apple Watch aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert (z.B. wenn sie während des Update-Prozesses abstürzt), erscheint auf eurem iPhone eine Meldung, die euch auffordert, die Apple Watch wiederherzustellen. Apple erklärt:

Deine Apple Watch zeigt möglicherweise eine Animation an, in der du aufgefordert wirst, sie in die Nähe eines iPhones zu bringen, wenn ein Problem auftritt, das eine Aktualisierung oder Wiederherstellung der Uhr erfordert. Möglicherweise siehst du auch ein rotes Ausrufezeichen auf deiner Uhr. Wenn deine Apple Watch mit watchOS 8.5 oder höher eine Animation anzeigt, in der eine Uhr und ein iPhone in die Nähe gebracht werden, befolge folgende Schritte.

Achte darauf, dass ein iPhone in der Nähe ist. Auf dem iPhone muss iOS 15.4 oder höher installiert sein, es muss mit Wi-Fi verbunden sein, Bluetooth muss aktiviert sein und es muss entsperrt sein. Lege deine Apple Watch auf ein Ladegerät. Doppelklicke auf die Seitentaste (die Taste unter der runden Digital Crown) auf der Apple Watch. Befolge die Schritte, die auf dem iPhone angezeigt werden.

Apple räumt ein, dass selbst das neue Tool möglicherweise nicht in der Lage ist, die Apple Watch wiederherzustellen. In diesem Fall wird auf der Uhr ein rotes Ausrufezeichen angezeigt, so dass ihr die Apple Watch zu einem Apple Store oder einer autorisierten Reparaturwerkstatt bringen solltet.