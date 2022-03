Apple richtet sich dieser Tage an seine Entwicklergemeinde und erinnert noch einmal an eine bevorstehende Änderung bei der Übermittlung von Apps an den App Store. Ab dem 25. April 2022 müssen alle Apps, die für die verschiedenen Apple Plattformen eingereicht werden, mit Xcode 13 erstellt werden. Dabei handelt es sich um die neueste Version des SDKs.

Ab dem 25.April: App Store verlangt Xcode 13 für die Erstellung von Apps

Apple betont, dass Xcode 13 die SDKs für die neusten Versionen seiner Betriebssysteme, darunter iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und macOS Monterey enthält. Apple akzeptiert nur noch Apps, die mit den neuesten Version von iOS, iPadOS und Co. kompatibel sind. Durch den Gebrauch von Xcode 13 können Entwickler gleichzeitig von den neuen Programmierschnittstellen profitieren, die Apple mit iOS 15 und macO Monterey eingeführt hat (u.a. SharePlay, ARKit 5, ShazamKit und mehr).

Im Apple Dev Center heißt es