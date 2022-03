Über eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple das neue iPad Air 5 auf der „Peek Performance“-Keynote angekündigt hat. Im Zusammenhang mit dem Event hat Apple ausgewählten Journalisten, Influencern, YouTubern etc. ein Testgerät zur Verfügung gestellt. Soeben ist das Presseembargo ausgelaufen, so dass die ersten Reviews veröffentlicht wurden.

iPad Air 5 Reviews sind da

Bevor wir auf die einzelnen Reviews zu sprechen kommen, möchten wir noch einmal kurz auf die Eckdaten des iPad Air 2022 zu sprechen kommen. In unseren Augen stellt das neue iPad Air ein konsequente Weiterentwicklung des iPad Air 4 dar. Apple hat das iPad Air sicherlich nicht neu erfunden, allerdings punktuell und sinnvoll verbessert.

So hat Apple vergangene Woche neue iPad Air mit dem von Apple entwickelten M1 Chip vorgestellt, das einen gewaltigen Leistungssprung bietet. Verfügbar in neuen Farben hat das iPad Air die neue Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus für ein natürlicheres Erlebnis bei Videokonferenzen, einen USB-C Anschluss mit bis zu zweimal schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten und superschnelles 5G bei Modellen mit Mobilfunk.

Engadget

Es war definitiv Zeit für Apple, das iPad Air zu aktualisieren, aber das Unternehmen hat mit der 2020er Modell so viel richtig gemacht, dass dieses neue Gerät eine logische Verbesserung einer Formel ist, die bereits funktioniert hat. Daher wird jeder, der das 2020er Air oder eines der letzten iPad Pros gekauft hat, hier nicht viel Neues oder Anderes finden. Aber im Vergleich zum 2019er Air oder jedem Basis-iPad der letzten Jahre ist das neue Modell ein massives Upgrade. Insgesamt denke ich, dass das iPad Air für die meisten Menschen das beste iPad ist. Es ist deutlich besser als das einfache 329-Dollar-iPad und fast identisch mit dem 11-Zoll-iPad Pro, das 200 Dollar mehr kostet als das Air. Wenn ihr einen größeren oder kleineren Bildschirm wünscht, sind das iPad mini und das 12,9-Zoll-iPad Pro immer noch großartige Optionen. Aber für alle, die ein Premium-Tablet wollen, das so zukunftssicher wie möglich ist, ist das iPad Air die richtige Wahl.

The Verge

Ein Großteil des neuen iPad Air von Apple ist eine bekannte Größe. Das Design, der Bildschirm, die Lautsprecher, die Rückkamera und der Fingerabdruckscanner wurden alle vom 2020er Modell übernommen. Die aktualisierte Frontkamera mit Apples Center Stage-Funktion ist in der gesamten iPad-Reihe zu finden. Es ist mit den gleichen Hüllen, Tastaturen und Stylus-Zubehörteilen wie zuvor kompatibel. Und der M1-Chip im neuen Air wurde direkt vom letztjährigen iPad Pro und dem MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini und iMac übernommen. […] Das wichtigste Upgrade in diesem Jahr ist der Sprung vom A14-Chip im Modell 2020 zum M1-Chip. Der M1 ist Apples ARM-Prozessor auf Desktop-Ebene und bietet eine branchenführende Mischung aus Leistung und Akkueffizienz, wenn macOS auf Laptops und Desktops ausgeführt wird, was es ziemlich beeindruckend macht, ihn in einem 600-Dollar-iPad zu finden.

Cnet

Unter der Annahme, dass das iPad keinen Sprung ins Mac-Lager machen wird, sind im Moment alle iPads leistungsfähig und nützlich, und alle wurden 2021 oder 2022 aktualisiert, um sich gut genug anzufühlen. Ich finde es toll, dass das iPad ein relativ preisgünstiger, vielseitiger Computer in Apples Produktpalette ist, aber es hängt alles davon ab, was ihr mit dem Gerät machen möchten. Ich würde vielen Leuten immer noch das einfache iPad empfehlen, aber dieses iPad Air ist ein solider Schritt nach oben und das, was ich wahrscheinlich kaufen würde.

Video-Reviews

