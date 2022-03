Während „Über mir der Himmel“ schon seit ein paar Wochen auf Apple TV+ bereit steht, müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden, bis auch die neue Serie „Pachinko“ ihr Debüt feiern wird. Los geht es am 25. März 2022. Nun hat Apple zu beiden Originals die deutschen Trailer auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht deutschen Trailer zu „Pachinko“

Apple TV+ hat den deutschen Trailer zu „Pachinko“ auf YouTube veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine mitreißende Dramaserie, die in drei Sprachen erzählt wird – Koreanisch, Japanisch und Englisch. Die Geschichte ist episch im Umfang und intim im Ton und beginnt mit einer verbotenen Liebe und gipfelt in einer Saga, die zwischen Korea, Japan und Amerika reist, um eine unvergessliche Geschichte von Krieg und Frieden, Liebe und Verlust, Triumph und Abrechnung zu erzählen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Serie debütiert am 25. März mit drei Folgen. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden bis zum 29. April 2022.

Deutscher Trailer zu „Über mir der Himmel“

Der Apple Original-Film „Über mir der Himmel“ (englischer Titel: The Sky is Everywhere“) läuft schon seit ein paar Wochen auf Apple TV+. Um ein wenig die Werbetrommel für den Film zu rühren, hat Apple nun den deutschen Trailer auf YouTube veröffentlicht.

Eingebettet zwischen den magischen Redwood-Bäumen Nordkaliforniens und umgeben von den gigantischen Rosen ihrer Großmutter kämpft die 17-jährige Lennie Walker, ein strahlendes musikalisches Wunderkind, mit überwältigender Trauer nach dem plötzlichen Verlust ihrer älteren Schwester Bailey.

Als Joe Fontaine, der charismatische Neue an der Schule, in Lennies Leben tritt, fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Aber Lennies komplizierte Beziehung zu Toby, dem am Boden zerstörten Freund ihrer Schwester, beginnt sich auf Lennies und Joes aufkeimende Liebe auszuwirken. Durch ihre lebhafte Vorstellungskraft und ihr ehrliches, widersprüchliches Herz navigiert Lennie zwischen erster Liebe und erstem Verlust, um einen eigenen Song zu kreieren.