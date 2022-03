Im Laufe des heutigen Nachmittags ist das Presseembargo zum Mac Studio und Studio Display ausgelaufen. Die ersten Eindrücke zum Mac Studio sind nahezu durchweg positiv. Auch das Studio Display erhält viele positive Rückmeldungen, ein Aspekt kommt bei den Testern jedoch nicht so gut an. Die Rede ist von der Qualität der 12MP Ultraweitwinkel-Frontkamera. Hier sind die Rückmeldungen ziemlich durchwachsen. Nun hat Apple allerdings ein kommenden Software-Update angekündigt, mit dem Verbesserungen vorgenommen werden.

Exemplarisch haben wir nochmal zwei Rückmeldungen zur Kamera des Studio Display rausgepickt. Nilay Patel von The Verge schreibt

Tatsächlich sieht es bei gutem Licht schrecklich aus und bei schwachem Licht geradezu miserabel. Ich habe es mit dem Mac Studio und auf meinem MacBook Pro mit macOS 12.3 ausprobiert, und auf beiden Computern erzeugt es ein körniges, verrauschtes Bild mit praktisch keinen Details. Ich habe es in FaceTime, in Zoom, in Photo Booth, in QuickTime ausprobiert – ihr vermutet es, es ist die gleiche traurige Bildqualität. Das Deaktivieren der Center Stage-Funktion, die euch durch den Raum folgt, hilft nicht. Hochformat ein- und ausschalten hilft nicht.

Bei Johanna Stern vom WSJ sieht es ähnlich aus

Doch die Kamera von Apple produzierte durchweg körnige und verwaschene Bilder. In einigen Aufnahmen fehlten so viele Details, dass es mich an die Kamera meines alten BlackBerry erinnerte. Auf der positiven Seite: Niemand konnte meine krausen Haare sehen.

Stern konfrontierte Apple mit den Erkenntnissen und erhielt die Rückmeldung, dass man ein Problem entdeckt habe, bei dem sich das System nicht wie erwartet verhält“. Gleichzeitig kündigte Apple ein Software-Update mit Verbesserungen an.

