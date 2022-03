Anfang dieser Woche hatte Apple die finale Version von iOS 15.4, macOS 12.3 und Co. veröffentlicht. Wir hatten es bereits an andere Stelle thematisiert, die Updates bedeuten für das iPhone, iPad, Mac etc. einen großen Schritt nach vorne dar. Nun hat sich Apple noch einmal etwas ausführlicher dazu geäußert, welche Neuerungen die Kurzbefehle-App verpasst bekommen hat.

Apple wertet Kurzbefehle auf

Auf die Release-Notes zu iOS 15.4 sind wir bereits ausführlicher eingegangen. In diesen heißt es unter anderem zu den Kurzbefehlen: „Die App Kurzbefehle unterstützt nun das Hinzufügen, Entfernen oder Abfragen von Tags mit Erinnerungen.“ Mehr Worte verliert Apple an dieser Stelle nicht zu der App.

Begleitend zum Update von iOS 15.4 und macOS 12.3 hat Apple nun ein begleitendes Support Dokument veröffentlicht, mit dem die Verantwortlichen ausführlicher auf die Verbesserungen der Shortcuts-App eingehen. Die Highlights der Verbesserungen haben wir für euch hier eingebunden.