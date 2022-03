Auf die klassischen Amazon Blitzangebote haben wir euch bereits im Laufe des heutigen Vormittags hingewiesen. Darüberhinaus stehen verschiedene Angebote des Tages im Fokus. Unter anderem wurden verschiedene Beats-Kopfhörer vorübergehend im Preis gesenkt. So erhaltet ihr beispielsweise die Beats Studio Buds für nur 114,99 Euro anstatt 149,95 Euro oder die Beats Flex für nur 49,95 Euro anstatt 58,78 Euro.

Beats Kopfhörer drastisch im Preis gesenkt

Amazon hat an de Preisschraube gedreht und eine Vielzahl an Beats-Kopfhörer reduziert. Dabei stehen verschiedene Modelle in unterschiedlichen Farbvarianten zur Auswahl. Die vollständige Liste findet ihr hier. Die Highlights haben wir euch hier zusammengestellt.

Beats Studio Buds – Komplett kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling –... Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für kraftvollen, ausgewogenen Sound

Volle Kontrolle über deinen Sound mit zwei verschiedenen Hörmodi: Aktives Noise-Cancelling (ANC)...

Beats Studio Buds – Komplett kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling –... Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für kraftvollen, ausgewogenen Sound

Volle Kontrolle über deinen Sound mit zwei verschiedenen Hörmodi: Aktives Noise-Cancelling (ANC)...

Beats Studio Buds – Komplett kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling –... Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für kraftvollen, ausgewogenen Sound

Volle Kontrolle über deinen Sound mit zwei verschiedenen Hörmodi: Aktives Noise-Cancelling (ANC)...