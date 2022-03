o2 hat für Streaming-Fans ein ganz besonderes Angebot aufgelegt. o2 TV L Neukunden erhalten ab sofort Netflix gratis dazu. Doch nicht nur Netflix-Neukunden profitieren, sondern auch Bestandskunden. Wir haben die Details für euch.

o2 TV L Kunden erhalten ab sofort Netflix kostenlos hinzu

Unter dem Motto „Das Stream Team – Hol Dir o2 TV und erhalte 12 Monate Netflix geschenkt“ bewirbt o2 aktuell eine Aktion, bei der ihr Netflix kostenlos erhaltet, wenn ihr bereits o2 TV L Kunde seid oder werdet.

–> Jetzt Netflix gratis zu o2 TV L sichern

Kunden, die sich bis zum 30. Juni 2022 für o2 TV L mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten für 9,99 Euro monatlich entscheiden, erhalten ein gratis Netflix-Guthaben von 155,88 Euro, das einem Wert von 12 Monate Netflix Standard Abo entspricht. Ihr könnt gleichzeitig flexibel entscheiden, ob ihr das Guthaben, alternativ für Netflix Basic oder Netflix Premium nutzen möchten. Die Laufzeit des Guthabens passt sich entsprechend an, wenn nicht das Standard-Abo für 12 Monate gewählt wird.

o2 TV: 114 Sender, davon 101 in HD, 4 zeitgleiche Streams

Welche Features bietet o2 TV L? Genau genommen, heißt das Angebot „o2 TV – powered by waipu.tv“. Daran erkennt man bereits, das sich hinter o2 TV der erfahrene und renommierte Streaming-Partner waipu.tv befinden. Ihr erhaltet 114 Sender, davon 101 in HD und könnt 4 zeitgleiche Streams nutzen (Egal, ob Handy, Fernsehen oder Tablet). Das Ganze ist mit zahlreichen Endgeräten (Apple, Android, Chromecast, Smart TV, Amazon Fire und weiteren Systemen kompatibel). Darüberhinaus stehen verschiedene Mediatheken zur Auswahl bereit. Ihr bestimmt, wann ihr was guckt. Sendungen pausieren, oder neustarten. Oder aufzeichnen und später anschauen.

Ihr erhaltet volle Flexibilität und Unterhaltung komplett ohne Kabel- oder Satelliten-Anschluss.

Wie eingangs erwähnt, profitieren nicht nur Netflix-Neukunden, sondern auch Bestandskunden. Nach der Registrierung für o2 TV erhaltet ihr eine SMS/E-Mail mit einem persönlichen Link zum Netflix-Guthaben. Dieser ist 30 Tage gültig.

So funktioniert es

Ruft die o2 Promo-Webseite auf Wähle deinen Mobilfunk oder Internet-zuhause Tarif. Füge o2 TV L + Netflix zu deiner Bestellung hinzu. Nach deiner Bestellung erhältst du eine SMS/E-Mail. Damit registriert du dich für O2 TV ganz einfach mit deinem o2 Login. Bei Neuverträgen wird die SMS/E-Mail erst nach Vertragsaktivierung versendet. Anschließend senden wir dir per SMS/E-Mail einen Link zu deiner Netflix Gutschrift zu. Klicke auf den Link und logge dich in dein bestehendes Netflix Konto ein oder erstelle dir ein neues Konto. Fertig. 155,88 € sind deinem Netflix Konto gutgeschrieben.

Die Geschmäcker sind verschiedenen. Mit o2 TV könnt ihr auf 4 Geräten parallel euer Lieblingsprogramm streamen. Un obendrauf gibt es derzeit Netflix kostenlos hinzu. Profitiert aus dem Besten von Fernsehen ud Streaming.

Hier geht es direkt zu o2 TV + Netflix