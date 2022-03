Anfang dieses Monats schickte Apple TV+ neue Folgen der 2. Staffel zu „Central Park“ ins Rennen. Damit die Animationsserie nicht in Vergessenheit gerät, haben die Verantwortlichen nun ein neues Video auf YouTube veröffentlicht, welches einen weiteren Einblick in die Serie gibt.

Lyric Video: Central Park – “Big Stink”

Seit dem Start der 1. Staffel von Central Park hat Apple zahlreiche Lyric Videos veröffentlicht. Dies nimmt am heutigen Tag mit “Big Stink” seine Fortsetzung. Allerdings stinkt es In dem 203 Sekunden Video gewaltig.

Während sich die 2. Staffel von „Central Park“ mit acht neuen Folgen entfaltet, navigiert die Familie Tillerman weiterhin damit, im berühmtesten Park der Welt zu leben und sich um ihn zu kümmern. Molly erlebt die Prüfungen und Wirrungen der Jugend, Cole wird von einem wirklich peinlichen Moment in der Schule herausgefordert, Paige verfolgt weiterhin die Korruptionsgeschichte des Bürgermeisters und Owen jongliert mit der Verwaltung des Parks, seiner Mitarbeiter und seiner Familie, und das alles mit einem Lächeln im Gesicht. Währenddessen kommt Bitsy ihrem finsteren Ziel immer näher, den Central Park für sich zu beanspruchen; mit Helen an ihrer Seite, die sich ewig fragt, ob sie es in Bitsys Testament geschafft hat. Bei jedem Schritt des Weges werden wir von unserem freundlichen Erzähler Birdie begleitet.

Interesse an der musikalischen Animationsserie? Dann werft einen Blick auf Central Park.