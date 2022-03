Ende dieses Jahres findet die FIFA WM 2022 statt. Die Gruppenauslosung findet am 01. April statt. Im Vorfeld des Turniers gibt die Deutsche Telekom nun bekannt, dass alle 64 Spiele live und in HD nur auf MagentaTV laufen werden. 16 Spiele zeigt die Telekom exklusiv.

Die Deutsche Telekom zeigt ab dem 21. November die FIFA WM 2022 live bei MagentaTV. Zur Gruppenauslosung am 1. April präsentiert das Unternehmen erste Namen des MagentaTV-WM-Teams. Neben Moderator Johannes B. Kerner sind erneut Experte Michael Ballack und Kommentator Wolff Fuss dabei. MagentaTV zeigt alle 64 WM-Spiele live in UHD – 16 Partien davon exklusiv.

„Mehr WM geht nicht. Wir bieten Fußballfans das umfangreichste WM-Paket auf dem deutschen Markt. Das sind über 200 Stunden Live-Programm“, sagt Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Telekom. „Alle Spiele in bester Bildqualität, ein interessantes Rahmenprogramm, präsentiert von einem Top-Team um Johannes B. Kerner. Nach der erfolgreichen Übertragung der EM im vergangenen Jahr werden wir auch die WM in bestmöglicher Qualität nach Deutschland bringen.“