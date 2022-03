Nach der Ankündigung der Unterstützung für digitale Ausweise in iOS 15 im letzten Jahr, hat nun der erste US-Bundesstaat die Funktion in Betrieb genommen. Einwohner von Arizona können ab sofort offiziell ihren Führerschein oder ihren Personalausweis zur Wallet-App auf dem iPhone und der Apple Watch hinzufügen.

IDs in der Wallet-App

Ab heute können Einwohner von Arizona laut Apple ihren Führerschein oder ihren Personalausweis zur Wallet-App hinzufügen und ihr iPhone oder ihre Apple Watch antippen, um ihn nahtlos und sicher an ausgewählten TSA-Sicherheitskontrollpunkten im Phoenix Sky Harbor International Airport vorzuzeigen. Laut Apple ist die Funktion auch an ausgewählten TSA-Kontrollstellen in anderen Bundesstaaten verfügbar. Reisenden wird empfohlen, die Hinweise an den TSA-Kontrollstellen zu prüfen, um die Verfügbarkeit zu bestätigen.

Weitere US-Bundesstaaten werden laut Apple in Kürze Führerscheine und Personalausweise in der Wallet-App anbieten, darunter Colorado, Hawaii, Mississippi und Ohio sowie Puerto Rico. Zuvor hatte Apple angekündigt, dass auch Georgia, Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma und Utah die Funktion für ihre Einwohner anbieten wollen.

„Wir freuen uns darauf, mit vielen weiteren Bundesstaaten und der TSA zusammenzuarbeiten, um Nutzern in den gesamten USA ‚IDs in Wallet‘ zur Verfügung zu stellen“, sagt Jennifer Bailey, Apples Vice President of Apple Pay und Apple Wallet. Apple hat sich nicht dazu geäußert, ob das Unternehmen die Funktion in Zukunft auf andere Länder ausweiten wird.

Die Führerschein- und Personalausweisfunktion in der Wallet-App ist ab dem iPhone 8 mit iOS 15.4 und ab der Apple Watch Series 4 mit watchOS 8.4 verfügbar. Apple hat auch eine Infoseite zur neuen Funktion mit weiteren Details veröffentlicht.