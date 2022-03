Apple plant, für das iPhone SE und weitere Produkte kohlenstoffarmes und kohlenstofffreies Aluminium zu verwenden, das in einem innovativen neuen Schmelzverfahren hergestellt wird, zu dessen Entwicklung das Unternehmen mit seiner 4,7 Milliarden US-Dollar schweren Green Bond-Investition beigetragen hat.

Im Rahmen der Green Bond-Projekte von Apple hat das Unternehmen seit dem Start im Jahr 2019 bisher 4,7 Milliarden US-Dollar in Forschungsprojekte investiert. Diese Arbeit hat nun im Kooperation mit dem Unternehmen ELYSIS zu einer neuen Schmelztechnologie geführt, mit der Aluminium ohne direkte Kohlenstoffemissionen hergestellt werden kann. Bei dem Verfahren wird Sauerstoff anstelle von Treibhausgasen erzeugt. Apple wird die erste Charge des handelsüblichen, kohlenstoffarmen Aluminiums von ELYSIS für die Verwendung im iPhone SE abnehmen.

„Apple hat sich verpflichtet, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben, und unsere Green Bonds sind ein wichtiges Instrument, um unsere Bemühungen für eine bessere Umwelt voranzutreiben“, sagt Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple. „Unsere Investitionen fördern die wegweisenden Technologien, die notwendig sind, um den CO2 Fußabdruck der von uns verwendeten Materialien zu reduzieren. Gleichzeitig gehen wir dazu über für unsere Produkte ausschließlich recycelbare und erneuerbare Materialien zu verwenden, um die endlichen Ressourcen des Planeten/der Erde zu schonen.“

Die Erforschung des Prozesses wurde durch die ursprüngliche Investitionspartnerschaft von Apple mit Alcoa, Rio Tinto und den Regierungen von Kanada und Quebec im Jahr 2018 unterstützt. Die ersten Ergebnisse wurden bereits für die Produktion des 16 Zoll MacBook Pro verwendet.

Als Erweiterung dieser ursprünglichen Arbeit hat ELYSIS das neue Aluminium in seinem industriellen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Quebec unter Verwendung von Wasserkraft hergestellt.

„Dies ist das erste Mal, dass handelsübliches Aluminium ohne Treibhausgasemissionen und in industriellem Maßstab hergestellt worden ist. Der Verkauf an Apple bestätigt das Interesse des Marktes an Aluminium, das mit unserer wegweisenden kohlenstofffreien Schmelztechnologie von ELYSIS hergestellt wird. Die heutige Ankündigung beweist, dass ELYSIS, ein Joint Venture zwischen Alcoa und Rio Tinto, in der Lage gewesen ist, eine Idee in die Realität umzusetzen“, sagt Vincent Christ, CEO von ELYSIS. „Wir freuen uns gemeinsam mit Apple an diesem Fortschritt zu arbeiten, der das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Aluminium hergestellt wird, nachhaltig zu verändern.“