Sky hat heute bekannt gegeben, dass Sky Q IPTV Kunden ab sofort ausgewählten UHD-Inhalte streamen können. App-Inhalte von Netflix, Prime Video, Disney Plus etc. können somit in bester Bildqualität wiedergegeben werden.

Sky Q IPTV Box: UHD-Wiedergabe in Premium-Apps ab sofort möglich

Sky stellt ein Update für die Sky Q IPTV Box zur Verfügung. Kunden in Deutschland, die das Angebot von Sky mittels Internetverbindung streamen, können ab sofort ausgewählte Inhalte in bester UHD-Bildqualität genießen. Die Weiterentwicklung ermöglicht das Streamen von UHD-Inhalten zunächst in Premium-Apps auf der Sky Q IPTV Plattform. Dazu gehören aktuell die Angebote von Netflix, Prime Video, Disney+ und RTL+. Zudem können die Sky Kunden ausgewählte Inhalte jetzt auch in hochwertiger „Dolby Digital 5.1“ Audioqualität genießen.







„Sky Q über das Internet“ mit der neuen Receiver-Generation, der Sky Q IPTV Box, vereint die besten Eigenschaften auf der Sky Q Plattform – Fernsehen, Streaming und Apps. Dazu gehört eine großartige Sendervielfalt mit mehr als 80 Sendern, darunter die beliebtesten Free-TV Sender und das gesamte Sky- und Partnersenderangebot.

Immer inklusive und ohne Zusatzkosten sind die beliebtesten Free-TV Sender wie RTL, VOX, ProSieben oder SAT.1 in brillanter HD-Qualität. Zudem profitieren die Kunden von einem kostenfreien Zugang zu den beliebten Mediatheken (ARD, ZDF, RTL+ etc.) sowie Premium-Apps, die ebenfalls hinzugebucht und auf Sky Q genutzt werden können.