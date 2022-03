Im Jahr 2020 führte Apple eine digitale Autoschlüssel-Funktion ein, mit der Nutzer ein kompatibles Fahrzeug entriegeln und starten können, indem sie ein iPhone oder eine Apple Watch in die Nähe der Fahrertür bringen. Die CarKey-Funktion war seit ihrer Einführung auf ausgewählte BMW-Modelle beschränkt. Jetzt berichtet MacRumors, dass Apples digitale Autoschlüssel auch im Kia Niro 2022, im Genesis G90 2022 und im vollelektrischen Genesis GV60 2022 zum Einsatz kommen.

CarKey für ausgewählte Genesis- und Kia-Fahrzeuge aus dem Jahr 2022

Nach Angaben von Apples CarPlay-Webseite wurde die CarKey-Funktion auf ausgewählte Fahrzeugmodelle von Genesis und Kia (beide Abteilungen des koreanischen Automobilherstellers Hyundai) aus dem Jahr 2022 erweitert. Demnach werden jetzt der Kia Niro 2022, Genesis G90 2022 und Genesis GV60 2022 unterstützt. Eine offizielle Bekanntgabe gab es bisher jedoch noch nicht.

Somit ist nicht bekannt, ob die Autoschlüssel-Funktion für die genannten Genesis- und Kia-Modelle allgemein verfügbar ist oder ob sie sich noch in der Einführungsphase befindet. Ein Sprecher von Kia sagte, dass das Unternehmen „in den kommenden Wochen weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Digital Key haben wird“, während Genesis und Apple noch nicht auf Anfragen zur Stellungnahme reagiert haben.

Kia und Genesis arbeiten Berichten zufolge bereits seit letztem Jahr an der Integration der digitalen Autoschlüssel von Apple. Samsung hat ebenfalls eine Partnerschaft mit Genesis (zusammen mit Audi, Ford und BMW) angekündigt, um einen eigenen digitalen Autoschlüssel für Smartphones zu entwickeln.

Die digitalen Autoschlüssel von Apple sind Teil der Bemühungen des Unternehmens, die Anzahl der Gegenstände, die man in der Tasche oder im Portemonnaie mit sich herumträgt, zu reduzieren. Gestern kündigte Apple beispielsweise an, dass Nutzer in Arizona die Wallet-App nutzen können, um ihren Führerschein und ihren Personalausweis mit sich zu führen.