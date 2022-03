In de Nacht zu heute fand die Verleihung der 94. Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Apple TV+ war insgesamt sechsmal nominiert und konnte mit dem Film „CODA“ gleich drei Oscars mit nach Hause nehmen, darunter den prestigeträchtigen Preis „Bester Film“. Niemals zuvor konnte ein Streaming-Dienst diesen begehrten Preis gewinnen.

CODA gewinnt drei Oscars

In Cupertino dürften in der Nacht zu Heute die Sektkorken geknallt haben. „CODA“ hat drei Academy Awards von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences erhalten. „CODA“ ist der erste Film mit überwiegend gehörlosen Hauptdarstellern, der den Preis für den „Besten Film“ gewonnen hat. Troy Kotsur ist der erste gehörlose männliche Schauspieler, der als „Bester Nebendarsteller“ ausgezeichnet wurde und Autorin und Regisseurin Siân Heder erhielt ihren allerersten Oscar für das „Beste adaptierte Drehbuch“.

„Im Namen aller bei Apple sind wir der Academy sehr dankbar für die Ehrungen, die ‚CODA‘ heute Abend zuteil wurden“, sagte Zack Van Amburg, Head of Worldwide Video bei Apple. „Wir schließen uns unseren Teams auf der ganzen Welt an, um Siân, Troy, die Produzenten und die gesamte Besetzung und Crew dafür zu feiern, dass sie dem Publikum eine so starke Repräsentation der Gehörlosengemeinschaft bringen und dabei so viele Barrieren überwinden. Es war so bereichernd, diese lebensbejahende, lebendige Geschichte zu teilen, die uns an die Macht des Films erinnert, die Welt zusammenzubringen.“

In den letzten Wochen und Monaten zeichnete sich bereits ab, dasS CODA gute Chancen hat, einen Oscar bei der diejsährigen Verleihung der Academy Awards zu erhalten. Die Tatsache, dass es schlussendlich sogar drei Oscars geworden sind, dürfte Apple darin bestärken, weiterhin auf qualitativ hochwertige Eigenproduktionen zu setzen. Neben CODA war übrigens auch das Apple Original MacBeth dreimal für die Oscars nominiert. Dieser Film konnte keinen Oscar gewinnen.

Um was geht es bei CODA überhaupt?