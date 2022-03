Gestern Abend fand in Los Angeles die 94. jährliche Verleihung der Academy Awards statt, bei der sowohl Apple-CEO Tim Cook als auch Service-Chef Eddy Cue anwesend waren. Apple TV+ war insgesamt sechsmal nominiert und konnte mit dem Film CODA drei Oscars mit nach Hause nehmen, darunter den prestigeträchtigen Preis „Bester Film“.

Das erlebt man nicht alle Tage. Tim Cook und Eddy Cue konnten Zeuge werden, wie Schauspieler Will Smith den Comedian Chris Rock ohrfeigt. Viel erinnerungswürdiger war jedoch der große Erfolg des Apple TV+ Films CODA, der drei verschiedene Auszeichnungen erhielt, darunter den begehrten Preis für den besten Film. Zudem erhielt CODA die Auszeichnungen für den besten Nebendarsteller und das beste adaptierte Drehbuch.

Fotos vom roten Teppich zeigen, dass sowohl Cook als auch Cue bei der Veranstaltung ihren Spaß hatten.

Tim Cook is here. Would be a major win for Apple if Coda wins. #Oscars pic.twitter.com/OaXIvpYgBE

